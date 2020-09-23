Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının tatilci Çağlar Özbakır'la tartıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Başkan Karaca ve korumasının sürücünün yanına koşarak geldikten sonra arabasına zarar verdiği görülüyor.

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilci Çağlar Özbakır'ın, korumasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde şikayette bulunduğu CHP'li belediye başkanı Alim Karaca ile arasında yaşanan gerginlik anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Başkan Karaca ve korumasının olay yerinden kaçan ancak 200 metre uzaklıkta duran sürücünün yanına koşarak geldikten sonra arabasına zarar verdiği görülüyor.

HAKARETE UĞRAYIP, ARACINA ZARAR VERİLDİ

Fethiye'de 29 Ağustos günü meydana gelen olayda tatilci Çağlar Özbakır, otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ve araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. Özbakır, iddiaya göre hakarete uğrayıp, aracına zarar verildi. Polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunan Özbakır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması tarafından hakarete uğrayıp, aracına zarar verildiğini söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilciyle tartıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı

3 SUÇTAN İFADE VERDİ

Şikayetin ardından Başkan Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi. Özbakır, gazetecilere yaptığı açıklamada ise trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından hakarete uğrayıp aracına zarar verildiğini söylemişti.

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Başkan ve tatilci arasında yaşanan gerginlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.

İlçede bu gelişmeler yaşanırken CHP kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilciyle tartıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Kız arkadaşıyla ilçeye otomobille tatile gelen Çağlar Özbakır, 30 Ağustos'ta, trafikte Fethiye Belediye Başkanı ve koruması ile tartışmıştı. Özbakır, tartışma üzerine arkasından gelen Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendilerine hakaret ettikleri ve otomobiline zarar verdiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Alim Karaca, Fethiye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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