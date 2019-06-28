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Fethiye'de Berkin Kara anısına zirve tırmanışı

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, mide kanserinden 2 ay önce yaşamını yitiren Berkin Kara'nın (21) anısına Toroslar'ın ikinci yüksek zirvesi olan 3 bin 36 rakımlı Akdağ Uyluk Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Fethiye'de Berkin Kara anısına zirve tırmanışı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, mide kanserinden 2 ay önce yaşamını yitiren Berkin Kara'nın (21) anısına Toroslar'ın ikinci yüksek zirvesi olan 3 bin 36 rakımlı Akdağ Uyluk Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Fethiye Şubesi'ne üye 7 dağcının katıldığı tırmanış, üyelerden emekli öğretmen ve yazar Selahattin Kara'nın 2 ay önce mide kanamasından yaşamını yitiren oğlu Berkin Kara anısına gerçekleştirildi. Grup saat 06.00 sıralarında kuzeydoğu rotasından 3.5 saat süren tırmanışla zirveye ulaştı. Zirvedeki eskiyen Türk bayrağını yenisi ile değiştiren dağcılar fotoğraf üzerinde 'Berkin Kara'nın anısına' yazılı pankart açtı. Zirve Defteri'ne günün anısına özel yazılar yazan grup Berkin Kara için konuşmalar yaptıktan sonra dönüşe geçti. 2.5 saat süren zirve inişinin ardından Selahattin Kara, oğulunun anısına tırmanış düzenleyen dağcılara teşekkür etti. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Süleyman Çelik, Berkin Kara'nın anısını yaşatmak için her yıl bu tür zirve etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.


- Fethiye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
Akdağ, Toroslar, Fethiye, Güncel
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