Fethiye'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alioğlu'nun bıçaklanma anı görülüyor.

Olay sonrasında kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cavit Alioğlu ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında, Taşyaka Mahallesi 'ndeki otobüs terminalinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Alioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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