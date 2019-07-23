Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bin 535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bin 535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi
bir eğlence merkezine operasyon düzenledi. KOM ekipleri, iş yerinde gizli kapıyla girilen deposunda içinde bin 535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin ve müşteriye sunulmasının önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - MUĞLA
271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı