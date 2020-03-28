Fethiye'de bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Fethiye'de bir kişi ölü bulundu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 64 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 64 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, 64 yaşındaki Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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