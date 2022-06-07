Fethiye'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, cinayetin detaylarını anlattı! Yaşananları duyan acılı anne fenalaştı - Son Dakika
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Fethiye'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, cinayetin detaylarını anlattı! Yaşananları duyan acılı anne fenalaştı

07.06.2022 10:29

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren ve hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık Ö.O, işlediği cinayetin detaylarını paylaştı. Zanlı olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlatırken keşif yerinde bulunan maktul Aksu'nun annesi ise duydukları karşısında dayanamayıp fenalaştı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren yargılamasına devam edilen sanık Ö.O, tutuklu bulunduğu Seydikemer- Eşen T Tipi Kapalı Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olayın gerçekleştiği Karaçulha Mahallesi'ne getirildi. Olayın yaşandığı saat 01.30'da başlayan keşifte sanık, Sahra Gizem Aksu'nun cesedinin bulunduğu bölgede yaşananları anlattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Sanık, jandarmaların arasında araç kullandığı bölgede dolaştırıldı ve kendisine sorulan soruları cevapladı. Olay yerinde Aksu'nun çocukları da hazır bulundu. Keşif sırasında jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı.

ACILI ANNE FENALAŞTI

Keşif sırasında fenalaşan Aksu'nun annesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi. Aksu'nın yakınları da keşif yapılan bölge yakınlarından sanığa hakaret ve tehditler savurdu. Keşfin ardından Aksu'nun çocukları da dinlendi. Daha sonra sanık cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Hem sağlık alanında çalışıyor hem de sporcu kimlikleriyle boy gösteriyorlar Hem sağlık alanında çalışıyor hem de sporcu kimlikleriyle boy gösteriyorlar Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı
Kaynak: İHA

Karaçulha, Fethiye, Eşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, cinayetin detaylarını anlattı! Yaşananları duyan acılı anne fenalaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, cinayetin detaylarını anlattı! Yaşananları duyan acılı anne fenalaştı - Son Dakika
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