Fethiye'de birlikte yaşayan çiftin öldürülmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adamı, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Hüsnü Ö. (40), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen 21 Mart'ta ortaya çıkan olayda, birlikte yaşayan çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Çiftlik Mahallesi'ndeki villaya giren jandarma ekipleri, Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Baransel'in evin salonunda, Bants'ın ise banyoda bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Evdeki delillerin toplanmasının ardından cinayet şüphelisinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 20 güvenlik kamerasından alınan 40 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler bir şüphelinin izine ulaştı. Yapılan teknik takibin ardından cinayetlerin şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Hüsnü Ö. tutuklandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüsnü Ö., daha sonra Seydikemer- Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.