Fethiye'de bungalov yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de bungalov yangını

18.04.2022 22:44
Fethiye'de bungalov yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalovda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalovda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnlice Mahallesi Tepe mevkiindeki bungalovlardan birinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tamamı ahşap olan evde kısa sürede büyüyen yangına müdahale edildi. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında bungalov küle döndü. - MUĞLA

Fethiye'de bungalov yangını
Fethiye'de bungalov yangını
Fethiye'de bungalov yangını

YORUMLAR
500
Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberi! Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2) Son dakika haberi! Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Fethiye, Yangın, Turizm, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de bungalov yangını - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de bungalov yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement