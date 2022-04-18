Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

18.04.2022 22:05

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İnlice Mahallesi Tepe mevkisindeki bungalov evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN TEKRAR KONTROL ALTINA ALINDI Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN TEKRAR KONTROL ALTINA ALINDI Son dakika! Spor salonunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika! Spor salonunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Evde çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement