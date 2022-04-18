Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
İnlice Mahallesi Tepe mevkisindeki bungalov evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, bungalov ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Fethiye'de bungalovda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika