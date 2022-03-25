Fethiye'de "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı - Son Dakika
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Fethiye'de "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı

25.03.2022 18:15

Fethiye ilçesinde "10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Fethiye ilçesinde "10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Çamköy Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen yarışmaya 16 yetiştirici buzağılarıyla katıldı.

Yarışmada jüri, buzağılarda ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme yaptı. Üreticiler hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, tarım fuarlarının tarımdaki yeni teknolojilerin, ekipmanların sergilendiği buluşma yerleri olduğunu söyledi.

Muğla'da 38 bin 500 dekarlık örtü altı tarımın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde yapıldığını ifade eden Saylak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyonluk tarım alanımızın yüzde 35'i Fethiye ve Seydikemer ilçesinde. Muğla'daki büyük ve küçükbaş hayvan varlığını çok önemli bir bölümü de iki ilçemizde. Muğla'mız önemli bir turizm kenti olmasının yanında önemli bir tarım kenti de. Fethiye ve Seydikemer ilçesindeki üreticilerimizin büyük payı var. Gün siyaset yapılacak gün değil. Tarım, ulusal güvenlik strateji belgesinin savunmadan sonra ikinci sırasına yazıldı. Her şeyiniz var ama ambarınızda tahılınız, kilerinizde bakliyatınız yoksa temiz su kaynaklarınız yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor."

Yarışmada üretici Ufuk Hekimci'nin buzağısı birinci, Emin Koyuncu'nun buzağısı ikinci, Hasan Tülü'nün buzağısı üçüncü seçildi.

Dereceye giren buzağı sahiplerine ödülleri verildi.

Fethiye'de Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı
Fethiye'de Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı
Fethiye'de Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fethiye'de "Buzağı Güzellik Yarışması" yapıldı - Son Dakika
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