Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin dönüşü sırasında korku dolu anlar yaşandı.Tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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