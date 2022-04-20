Fethiye'de caretta carettaların yumurta bıraktığı kumsal temizlendi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanlarından Çalış Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekiplerince Foça Mahallesi'ndeki plaj, traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

Dernek Başkanı Mete Ay, yaptığı açıklamada, geçen yıl salgın nedeniyle kumsalda temizlik çalışması yapılmadığını söyledi.

Yapılan temizlikle hem insanların kumsalı daha güzel kullanacağını hem de kaplumbağaların daha rahat yuva yapacağını vurgulayan Ay, "Bölge doğal güzellikleri ve caretta carettalar için tercih ediliyor. Bunları korumazsak turizm de sona erer. Son iki aydır bölgede çevre temizliği yapıyoruz. Yapılan bu temizlikle kumun kalitesi de artıyor." dedi.