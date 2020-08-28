Fethiye'de çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyenin sahil bölgelerinde düzenlediği çevre temizliği etkinliğine plajda güneşlenen vatandaşlar da destek verdi.
Fethiye Belediyesince Çiftlik Mahallesi'ndeki Karataş Plajı'nda kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.
Genellikle cam ve pet şişeler ile plastik atıkların oluşturduğu çöpler, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.
Ekiplerin temizlik çalışmasına, plajda güneşlenen bazı vatandaşlar da destek verdi.
Fethiye Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Selver Hatice Kabak, temizlik etkinliğine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Çevreyi kirletenlerin tespiti halinde de cezai işlem uyguladıklarını kaydeden Kabak, "Asıl amaç, Fethiye'mizi temiz tutmak. Fethiye'de yaşayana da ilçeye ziyaretçi olarak gelene de temiz bir çevre sunmak. Dolayısıyla kim kirletmiş düşünmeden temizlik yapan herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:43 - Kaynak: AA
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