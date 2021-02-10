Fethiye'de çevre temizliğinde 3 ton çöp toplandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde 3 ton çöp toplandı.

İlçede yaşayan yerleşik yabancılar, sosyal medya üzerinden "Fethiye Temiz Kalsın" sloganıyla kampanya başlattı. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün de destek verdiği temizlik etkinliğinde Ölüdeniz, Çalış Plajı ile Muğla-Fethiye kara yolu kenarında gerçekleşen etkinlik 3 saat sürüdü.

Temizlikte, arasında plastik ve cam şişeler, yemek kapları ve kağıt ambalajların bulunduğu yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Etkinliğe katılan İngiliz Ian Smith, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi. Yaşadıkları güzel coğrafyanın temiz kalması için çabaladıklarını belirten Smith, "Piknik yaptıktan sonra çöplerin burada bırakılmaması gerekiyor. Doğayı kirletmemeliyiz." dedi.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar ise duyarlılıklarından dolayı yabancı vatandaşlara teşekkür etti.

Toplanan atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.