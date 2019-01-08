Son Dakika Haberleri: Fethiye'de CHP'den İstifa

Fethiye'de CHP'den İstifa

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, CHP'den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP'den istifa etti.

Fethiye'de CHP'den İstifa, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, CHP'den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP'den istifa etti.

Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesi istifanın ardından AK Parti'ye katıldı. Yılmaz ve beraberindekilere, AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, İYİ Parti ile CHP'nin ittifaka gittiğini ve Fethiye'nin tek adama teslim edildiğini söyledi.

Fethiye'de CHP'den 4-5 aday adayının emeklerinin boşa çıktığını ifade eden Yılmaz, "CHP'lilerle yeniden kucaklaşacağız. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler, adaylık verecekler. Genel Başkan'a söylüyorum. Hevesimi kırdınız. İl teşkilatı, 4 milletvekili, ilçe teşkilatı tek ses çıkmıyor. Genel merkez tabanı görmüyor. 4 aydır yalvarıyoruz. 'Ön seçim yapalım, kim aday çıkarsa o aday olsun' dedim. Yüzümüze bakan yok." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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