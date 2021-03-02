Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Dünyanın her yerinden başvuru yapılabilir! Japon milyarder Ay'a götüreceği 8 kişiyi arıyor

Eşi, hamileyken ayrılmak isteyince eline makas alıp kinini kustu; o anları kayda aldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeşilüzümlü Mahallesi Bucakhasar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır