Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yeşilüzümlü Mahallesi Bucakhasar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Kaynak: AA
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