Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Çıkan Yangında Mobilya Deposu Kül Oldu

Fethiye'de Çıkan Yangında Mobilya Deposu Kül Oldu

24 dakika önce

Fethiye'de çıkan yangında mobilya deposu kül olduMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.

Fethiye'de çıkan yangında mobilya deposu kül oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.
Taşyaka Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mobilyaların bulunduğu deponun tamamını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak yangının mobilya mağazasına ve çevredeki işyerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.
Yaklaşık 2 saate kontol altına alınarak, soğutma çalışması yaptı. Mobilya deposunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

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