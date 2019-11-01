Son Dakika Haberleri: Fethiye'de çıntar mantarı tezgahtaki yerini aldı
Son Dakika Güncel Fethiye'de çıntar mantarı tezgahtaki yerini aldı

Fethiye'de çıntar mantarı tezgahtaki yerini aldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ilk yağmuruyla ortaya çıkan çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı.

Fethiye'de çıntar mantarı tezgahtaki yerini aldı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ilk yağmuruyla ortaya çıkan çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı.

Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerinin önemli lezzetlerinden çıntar mantarı, bölgede sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişiye gelir kaynağı oluyor. Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarının ardından çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar mantarı, tezgahlarda yerini aldı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlarda zor bulunan çıntar, pazar tezgahlarında kilosu 20 ile 30 TL arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Gelecek günlerde yağmurlara bağlı olarak çıntar mantarının artması bekleniyor.

Pazarda çıntar mantarı satan Recep Karagöz, "Yağmurun ardından yüksek dağ kesimlerinden toplanıyor. Önümüzdeki günlerde artmasına bağlı olarak fiyatı da düşecektir" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:50 Kaynak: DHA
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