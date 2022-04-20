Fethiye'de "Çocuk gözüyle Fethiye" fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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Fethiye'de "Çocuk gözüyle Fethiye" fotoğraf yarışması sonuçlandı

20.04.2022 20:29
Fethiye'de "Çocuk gözüyle Fethiye" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Çocuk gözüyle Fethiye" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Çocuk gözüyle Fethiye" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleşen yarışmada, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar arasından dereceye girenler, seçici kurul tarafından belirlendi.

Fotoğraflar, FTSO Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Öztürk, fotoğraf sanatçıları Ömer Öner, Fatih Ülgen, FTSO Basın Yayın ve İlişkiler sorumluları Selda Oğuz ve Ergün Tos'tan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

İlkokul kategorisinde Ekin Yücel birinci, Eva Aylin Yeşil ikinci, Eymen Kazancı ise üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise birinciliği Ekin Bağlıca, ikinciliği Sümeyra Berra Erol, üçüncülüğü Kaan Çidem'in fotoğrafı kazandı.

Yarışma için yollanan tüm karelerin çok beğendiğini ifade eden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Yarışmadaki amacın çocukların ilgi alanlarını çeşitlendirmek, onlarla kucaklaşmak, Fethiye ve Seydikemer'in doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak olduğunu anlatan Çıralı, "Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar bizim için çok kıymetli. İncelediğimiz tüm fotoğraflar bize bir kez daha gösterdi ki çocuklarımız çok yetenekli. Güzellik algıları çok yüksek. Bölgemizin güzelliklerini bizim için ölümsüzleştiren çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyor, şimdiden tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama programı kapsamında Beşkaza Meydanı'nda verilecek.

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Ulusal Egemenlik, Fethiye, Muğla, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de 'Çocuk gözüyle Fethiye' fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de "Çocuk gözüyle Fethiye" fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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