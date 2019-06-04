Son Dakika Haberleri: Fethiye'de dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı
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Fethiye'de dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı

35 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde birbirlerine şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı.

Fethiye'de dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde birbirlerine şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı. Fethiye'de 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında daldıkları 6 metre derinlikte bayramlaştı. Sıraya geçen dalgıçlara kolonya dökülüp, suyun altında şeker ikram edilirken, bazı dalgıçların şekeri yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bir dalgıç da "Şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi bayramlar" yazılı döviz açtı. Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada günlük hayatta yapılan aktiviteleri su altında hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını anlatan Diktaş, "Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Fethiye dalış turizminde önemli bir yere sahip. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, Güncel
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