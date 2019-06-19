Son Dakika Haberleri: Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
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Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

18 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Sıfır Atık Mavi Projesi" kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.

Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Sıfır Atık Mavi Projesi" kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.
İlçenin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Kumburnu ile Belcekız plajlarında, Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.
Dokuz gönüllü dalgıcın yaklaşık 4 saat süren çalışmasında denizden şemsiye, levha, lastik, metal, plastik ve cam atıklar çıkarıldı. Atıkların arasından çıkan ahtapot yavrusu ise bir dalgıç tarafından suya bırakıldı.
Temizlik çalışması sırasında da yamaç paraşütünden "Sıfır Atık Mavi" yazılı pankart açıldı.
MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin denizdeki ayağı Sıfır Atık Mavi ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vakfın Muğla'nın sahil şeridindeki tüm alanlarda bu projeyi desteklediğini ifade eden Gökmen, "Bugün geniş bir alanda temizlik yapmamıza rağmen fazla atık çıkmaması bizi sevindirdi. Denizlerimiz temiz kalsın." dedi.
Temizlik çalışmasını izleyen İngiliz turist Shelley Masser ise yıllardır tatil için Fethiye'ye geldiklerini, ilçeyi ve doğasını çok beğendiğini dile getirdi.
Ölüdeniz'in bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Masser, "Projeyi de öğrenince çok hoşuma gitti. Dalgıçların çalışmasını ilgiyle izledim. Emeği geçenleri kutlarım." diye konuştu
Öte yandan dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:27 Kaynak: AA
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