Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

06.06.2022 17:11

Muğla'nın Milas ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Çökertme Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Milas ve Bodrum belediyelerinin ekipleri, dalgıçlar ve Bodrum Tepecik Demir Topal Ortaokulu öğrencileriyle öğretmenler katıldı.

Temizlik çalışması öncesi Milas Yörük Obaları Kültür Derneği ekibince, Çökertme Sahili'nde halk oyunları gösterisi sunuldu.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, deniz ve sahillerin temiz tutulması için farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum Belediyesi ile ortak çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Katılımcılar yaklaşık 2 saat süren etkinlikte sahildeki çöpleri topladı. Dalgıçlar ise deniz dibinden lastik, metal, plastik, cam, şemsiye ve balık ağı gibi atıkları çıkardı.

Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

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Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı Kontrolden çıkan araç takla attı Kontrolden çıkan araç takla attı
Kaynak: AA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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