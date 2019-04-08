Fethiye'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
54 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Faralya Mahallesi Kabak Koyu açıklarında suda ceset olduğunu fark edenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Denizden çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Cesedin üzerinden kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belgenin çıkmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA
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