Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Fethiye'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

54 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Fethiye'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Faralya Mahallesi Kabak Koyu açıklarında suda ceset olduğunu fark edenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Denizden çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin üzerinden kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belgenin çıkmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Güncel
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