Fethiye'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.



Faralya Mahallesi Kabak Koyu açıklarında denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Denizden çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, uzun süredir suda olduğu ve çürümeye başladığı gözlendi. Olay yerine gelen Fethiye Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin üzerinde kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belgenin çıkmadığı öğrenildi. - MUĞLA

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