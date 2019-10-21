Son Dakika Haberleri: Fethiye'de denize düşen Alman yamaç paraşütü pilotu öldü
Son Dakika Güncel Fethiye'de denize düşen Alman yamaç paraşütü pilotu öldü

Fethiye'de denize düşen Alman yamaç paraşütü pilotu öldü

47 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaparken denize düşen Alman uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Fethiye'de denize düşen Alman yamaç paraşütü pilotu öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaparken denize düşen Alman uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Almanya'dan ilçeye tatile gelen Michael Lehteman, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. Bin 700 metredeki pistten tekli atlayış yapan Lehteman, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.

Lehteman'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Denizden botla çıkarılan Lehteman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Lehteman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Alman pilotun profesyonel yamaç paraşütçüsü olduğu belirtildi.

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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