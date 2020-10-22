Fethiye'de denize düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Fethiye'de denize düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
22.10.2020 11:51
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ekrem G.'nin (23) kullandığı 48 AAD 433 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Ekrem G. ile Masuma R. (21) otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
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