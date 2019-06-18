Fethiye'de Diyet Merkezinde yılan yakalama operasyonu
27 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir diyet merkezine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesindeki bir diyet merkezine giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Babataşı Mahallesi'ndeki bir diyet merkezine giren yılanı fark eden çalışanlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. - MUĞLA
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