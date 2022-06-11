Fethiye'de dolandırıcılık operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dini duygularını istismar ederek, yaptığı ürünleri yüksek meblağlara satarak vatandaşları dolandıran üç şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Fethiye KOM Grup Amirliğince ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dini duyguları istismar ederek ürünleri yüksek meblağlarda satarak vatandaşları dolandıran ve sahte kimlik kullanan M.M isimli şahıs ile geçmiş dönemde özel bir televizyonda ses yarışmasına katılan D.G isimli şahıs ve paraları toplayan H.İ.Ü isimli şahıslar operasyonla yakalandı. Yapılan aramada sahte kimlik, tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi. Üç şüpheli şahıs hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.M isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ses yarışmacısı D.G. ve paraları topladığı iddia edilen H.İ.Ü adli kontrolle serbest bırakıldı. - MUĞLA