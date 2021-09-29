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Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi - Son Dakika

Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi

29.09.2021 16:32

Muğla Fethiye'de ilçe merkezine inen yaban domuzları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Turistlerin bir metreden daha az mesafede domuzlarla iç içe olması görenleri şaşkına çeviriyor. İlçe sakinleri ise domuzların kimseye zarar vermediğini ve korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Ormanlık alanlardan Fethiye merkeze kadar inen yaban domuzu sürüleri ara sokaklarda gezerek yiyecek arıyor. Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerden korkmadan rahatça gezerken, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri ve turistler, ekmek veya çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını besledi.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Rus turist Anastasia Zoya, domuzların en yakın arkadaşı olduğunu belirtip, "Her gün buraya yiyecek getiriyorum. Domuzları beslemek için herkesi buraya davet ediyorum. Korkulacak bir durum yok" dedi.

Fethiye'de merkeze inen domuzları turistler elleriyle besliyor

"DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİM"

Bir başka Rus turist Alexey Faina ise, "Bu zamana kadar yakından hiç bu kadar büyük domuz görmedim. Rusya'da ormanın derinliklerinde yaşıyorlar" diye konuştu.

Fethiye'de merkeze inen domuzları turistler elleriyle besliyor

"BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARAR VERMEDİLER"

Bir otelde aşçı olarak çalışan Şener Karagöz, "Yeşilliklerin saplarını ve artan yiyecekleri biriktiriyoruz. Gece ise domuzlara veriyoruz. Hepsini yiyip karınlarını doyuruyorlar. Domuzlar bu zamana kadar kimseye zarar vermedi. Herkes elinden geldiği kadar da bu hayvanlara yardımcı oluyor" dedi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Fethiye'de merkeze inen domuzları turistler elleriyle besliyor
Fethiye'de merkeze inen domuzları turistler elleriyle besliyor
Fethiye'de merkeze inen domuzları turistler elleriyle besliyor
Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi

Fethiye, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de domuzlar merkeze indi, turistler elleriyle besledi - Son Dakika
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