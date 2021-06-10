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Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı - Son Dakika

Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı

10.06.2021 16:10

- Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ölüdeniz lagününde deniz temizliği yaptı.

- Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı

MUĞLA - Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ölüdeniz lagününde deniz temizliği yaptı.

Çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen dalış etkinliğinde; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve gönüllü dalgıçlarla birlikte denizden atık topladı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın da katıldığı etkinlikler kapsamında lagündeki iskeleden çıkış yapıldı. Lagün içerisinde yaklaşık 20 dalgıç deniz temizliği gerçekleştirdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dalgıç ekibiyle birlikte bölgenin en gözde yerlerinden Ölüdeniz lagününde dalış gerçekleştirdi. Otel iskelesinden lagünün farklı noktalarına dağılan dalgıçlar, denizin dibini tarayarak atık topladı. Cam şişe, demir parçaları, metal kutu, cep telefonu, alkol şişeleri gibi atıkların denizden çıkarıldığı bir buçuk saat süren temizleme çalışmalarını, Fethiye protokolü temsilcileri ve vatandaşlar yakından takip etti. Vatandaşlar da deniz temizleme çalışmasını, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgi ve merakla izledi. Kıyıya yakın bölgelerde pek çok atık çıkarıldı. Dalgıçlar tarafından denizde Türk Bayrağı ile üstünde 'Mavi Yeşil Fethiye, Doğa Dostu Belediye' yazan pankartlar açıldı.

"Marmara denizindeki kirliliği görüyoruz"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Geneline baktığımız zaman denizimiz berrak ve temiz. Çoğunluğu pet şişe ve teneke kutu olmak üzere atık çıkardık. Ancak ben onların rüzgarla savrulduğunu düşünüyorum. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için buradayız. Görevimiz boyunca birçok etkinliğe katılarak, ödüller kazandık. Bizler çocuklarımıza temiz bir doğa bırakmak adına kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Bölgemizde çevreyi korumak adına ciddi anlamda altyapı çalışmaları yapıyoruz. Dünyadaki yaşayan canlıların neslini sürdürmesi için çevreyi korumamız gerekiyor. Maalesef Marmara Bölgesi'ndeki çevre katliamını görüyoruz. Bilim adamlarının da ifade ettiği gibi önlem alınmazsa sadece doğa değil, bütün canlıların zarar verecektir. Hayatımızı devam ettirmek adına çevremizi korumalıyız. Aktif şekilde rol oynayan çevrecilerimizi kutluyorum. Birlikte ortak projeler yürüteceğiz. Duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Fırat, "Vazifemiz, bu güzellikleri geleceğimize aktarmaktır"

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ise, "Fethiye'miz dünyanın gözdesidir. İdareci olarak en büyük vazifemiz bu güzellikleri çocuklarımıza aktarmaktır. Böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı
Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı
Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı
Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı

Fethiye Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Ticaret, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fethiye'de Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yapıldı - Son Dakika


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