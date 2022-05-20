Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı

20.05.2022 16:21
Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, iniş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot eğlence mekanının çatısına düştü.

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, iniş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot eğlence mekanının çatısına düştü.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesine hava oyunları için gelen Mariye Erol (21), Babadağ'daki Bin 700 metre yüksekliğindeki pistten tekli atlayış yaptı. Belcekız Plajı'ndaki iniş pistine inişe geçen Erol, paraşütün kontrolünü kaybederek bir eğlence mekanının çatısına düştü.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine JAK timi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı
Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı
Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı
Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı
Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ İskeleden düşen işçi ağır yaralandı İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement