Fethiye'de eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika

Yaklaşık iki saat süren denetlemede, bir işletmeye ceza kesildi.

İşletmelerde evrak kontrolleri de yapılan uygulamada, yaklaşık 200 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 30 polis memuru, Beşkaza Meydanı ile sahildeki kafeterya ve eğlence mekanlarında denetim yaptı.

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