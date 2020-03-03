Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı - Son Dakika

Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı

6 saat önce

Muğla' nın Fethiye ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Fethiye'de elektrikli ısıtıcı evi yaktı, System.String[]

Muğla' nın Fethiye ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.


Yangın, Foça Mahallesi 1038/1 Sokak üzerindeki Selvi Evler Sitesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi açılan elektrikli ısıtıcı bir süre sonra yatağın üzerine düştü. Yatakta başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında evde maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Fethiye, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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