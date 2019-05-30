Fethiye'de emniyet personeline başarı ve üstün başarı belgesi verildi

Muğla'nın Fethiye İlçesinde KOM Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü sahte içki ve etil alkol operasyonunda gösterdikleri üstün çalışmaları nedeniyle 16 polis memuruna Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından başarı belgesi verildi.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde KOM Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü sahte içki ve etil alkol operasyonunda gösterdikleri üstün çalışmaları nedeniyle 16 polis memuruna Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından başarı belgesi verildi.



Yaz sezonunun başlamasıyla beraber ilçede satışa sunularak halkın sağlığıyla oynayan kişilere karşı Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü sahte içki ve etil alkol operasyonunda gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık, özverili çalışmaları nedeniyle 16 polis memuru ve KOM Grup Amiri Nusret Erkek'e Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner başarı belgesi takdim etti. Başarı belgesi takdim töreninde Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel de yer aldı.



Başarı belgesi takdim töreninde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün polis memurlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Şahiner, "Yaz aylarında Fethiye'nin nüfusu çok daha fazla artıyor. Böyle hareketli bir ilçede yaşamanın hepimize yüklediği ağır sorumluluklar var, bunun farkındayız. Emniyet, Jandarma ve diğer kurumlarımızla gerçekten sırtımızda o yükü hissediyoruz. İlçemizde yaşayan 160 bin nüfusun jandarma ve emniyet bölgesi olması nedeniyle yine yazın ilçemize gelen 1 buçuk milyon nüfusun başta asayiş, güvenlik ve emniyeti sağlamak üzere arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Yine ilçemizdeki etkinliklerde trafik akışını sağlamak amacıyla 24 saat arkadaşlarımız görev yapıyorlar. İlçemizin her bir noktasına hakim olmak amacıyla 301 polis arkadaşımız, 20 bekçi arkadaşımız yine 188 kamerayla 81 noktada ilçemize hakim olmaya çalışıyoruz. Plaka Tanıma Sistemleri ile arama noktalarıyla hem emniyet hem jandarmada ilçemizde başta asayiş, güvenlik olmak üzere arkadaşlarımız ciddi çaba harcıyor. Uyuşturucu ile mücadelede arkadaşlarımızın operasyonları devam ediyor. Sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bununla ilgili işlemler yapılıyor. En son Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2 kişi tutuklanmıştı" dedi.



Şahiner, "Fethiye İlçe Emniyet Teşkilatı tarafından Savcılığımızın ve adliyemizin destekleriyle geçtiğimiz günlerde fuhuş operasyonu yapıldı. Bu operasyon sonucunda 14 kişi tutuklandı. Sınır dışı edilen insanlar oldu. Yine bölgemizde sahte ve kaçak içkiyle mücadele sürüyor. Bunun önemi şundan kaynaklanıyor. Bunun sonucunda dünyada, ülkemizde ölümler olabilmekte. Bundan dolayı devletimiz vergi kaybına uğramakta. Bu bağlamda arkadaşlarımızı gece gündüz çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yaz sezonu başı olması nedeniyle yaklaşık bin 100 şişe alkol ve 3 ton etil alkol yakalandı. Tüm emniyet teşkilatı mensubuna teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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