Fethiye'de engelleri aşıp, evlendiler - Son Dakika
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Fethiye'de engelleri aşıp, evlendiler

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görme engelli Kadir Kaşlı (25) ile Gamze Güzel (20), bir yıl önce başlayan aşklarını evlilikle noktaladı.

Fethiye'de engelleri aşıp, evlendiler, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görme engelli Kadir Kaşlı (25) ile Gamze Güzel (20), bir yıl önce başlayan aşklarını evlilikle noktaladı. Davetli akınına uğrayan düğünde çift karşılıklı davul çalarak eğlendi.


Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde santral görevlisi olarak çalışan Kaşlı, 2013 yılında av sırasında kaza kurşunuyla iki gözünü de kaybetti, geçen yıl tedavi için hastaneye gelen ve okul arkadaşı olan Gamze Güzel ile karşılaştı.


Hastaneden karşılaşan ve birbirleri ile iletişim bilgilerini alan Kaşlı ve Güzel'in arkadaşlıkları ilerledi ve genç çift geçen yıl nişanlandı. Ailelerinden izin alan çift, Esenköy Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi.


Düğün törenine Fethiye Görme Engelliler Derneği üyeleri ve genç çiftin yakınları yoğun ilgi gösterdi.


Kaşlı, eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini, eşinin çok anlayışlı olduğunu ve engelini sorun etmediğini dile getiren getrirerek, "Eşim empati yaptı. Her insanının başına gelebileceğini belirtti. Kendi anne babası da engelli ve bundan dolayı evlenmemize olumlu baktı. Her şey yolunda. Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir soyun yok. O benim gökkuşağım" dedi.


Gamze Kaşlı ise herkesin bir engelli adayı olduğunu, eşini ömrü boyunca seveceğini kaydetti. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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