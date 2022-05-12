Fethiye'de engelliler deniz kenarında çalan müzikler eşliğinde eğlendi - Son Dakika
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Fethiye'de engelliler deniz kenarında çalan müzikler eşliğinde eğlendi

12.05.2022 15:52
Fethiye'de engelliler deniz kenarında çalan müzikler eşliğinde eğlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup engelli, deniz kenarında düzenlenen etkinlikte çalan müziklere eşlik etti ve oyun oynadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup engelli, deniz kenarında düzenlenen etkinlikte çalan müziklere eşlik etti ve oyun oynadı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğince 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Yanıklar Mahallesi'ndeki Karaot Plajı'nda etkinlik düzenlendi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalanlarla tek tek sohbet etti. Düzenlenen yemek programının ardından çalan müziklere eşlik eden engelliler, oynayarak gönüllerince eğlendi.

Bingül, gazetecilere, engelliler ve ailelerine devletin sahip çıktığını söyledi. Engelli bireylerin kanatsız melek olduğunu ifade eden Bingül, "Engellilerin bir gün değil her gün yanındayız. Onlar bizim birer parçamız." dedi.

Programda, engelli bir öğrenci annesiyle yaptığı resmi Başsavcı Bingül'e hediye etti.

Etkinliğe, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Fevzi Koyunoğlu da katıldı.

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Engelli, Fethiye, oyunlar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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