Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı - Son Dakika
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Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı

13.05.2022 21:45

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerin rol aldığı tiyatro, izleyenlerin beğenisini topladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerin rol aldığı tiyatro, izleyenlerin beğenisini topladı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteride, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelliler rol aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli drama eğitmeni Yeşim Ekti önderliğinde "İnsanlar İnsancıklar" adlı oyun sahnelendi. Yaklaşık 2 saat süren engellilerin performansı, izleyenlerin beğenisini topladı.

Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Fevzi Koyunoğlu, AA muhabirine, 27 bireyin oyunda rol aldığını söyledi.

Öğrencilerin yaklaşık 6 ayda rollerini ezberlediğini anlatan Koyunoğlu, "Bu oyun ikinci kez sahnelenecek. Yeni katılanlar da oldu. Hepsi alkışlanmayı çok istiyor ve seviyor. Tiyatro yaşamlarına katkı sağladı. Konuşamayanlar konuşmaya başladı. Çok güzel bir ortam oldu. Hepsi mutlu." dedi.

Fethiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Cazağ ise özel gereksinimli bireylere her yıl uygulamalı tiyatro kursu açtıklarını belirtti. Cazağ, merkezde talep doğrultusunda engelli bireylere yönelik kursların devam ettiğini kaydetti.

Gösteriye, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan ile vatandaşlar katıldı.

Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı
Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı
Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı
Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı
Fethiye'de engellilerin sahnelediği tiyatro gösterisi beğeni topladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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