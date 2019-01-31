Fethiye'de Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karaçulha
Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde buluna erkek öğrencilerinin kaldığı 5 katlı yurtta yıldırım kaynaklı elektrik arızasında yangın çıktı. Yurttan duman çıktığını çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Ola yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatil olması nedeniyle yurtta bulunan beş öğrenciyi tahliye etti.
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye
Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının yıldırıma bağlı elektrik arızasından kaynaklandığı belirledi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:58 Kaynak: İHA
Genç Kızı Silahla Öldürüp İntihar Etti
Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi