Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika

Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu
04.05.2021 01:15
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. İhbar üzarine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.
Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi. Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı. Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.
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