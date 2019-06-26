Son Dakika Haberleri: Fethiye'de feci kaza : 2 ölü, 6 yaralı
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Fethiye'de feci kaza : 2 ölü, 6 yaralı

11 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Fethiye'de feci kaza : 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında Fethiye- Antalya yolunda Çırpı mevkisinde meydana geldi. Cihan Küçükala yönetimindeki 48 ABH 782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçip Osman Tezcan yönetimindeki 07 BOV 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrolde, Küçükala'nın otomobilindeki Selime Küçükala ve Osman Abalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Cihan Küçükala, Osman Tezcan, Ayşe Tezcan, Arif Tezcan, Yurdaşen Şule Hekimoğlu ve  2 yaşındaki Ayşe Belinay Hekimoğlu ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürerken, Selime Küçükala ve Osman Abalı'nın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Fethiye- Antalya yolu, otomobillerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
Antalya, Muğla, Fethiye, Güncel
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