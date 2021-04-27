Fethiye'de firari hükümlü saklandığı yerde yakalandı - Son Dakika

Fethiye ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 5 ay hapis ve 16 bin lira kesinleşmiş para cezası bulunan E.A'nın Esenköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.

E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????