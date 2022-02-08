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Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu - Son Dakika

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

08.02.2022 15:17
Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fırtına etkili oluyor.

İlçede sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle Çalış Plajı'nda dalgaların boyu zaman zaman 2 metreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağış ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını bildirdi. İlçede, olumsuz hava koşullarının gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

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Fethiye, Fırtına, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de fırtına 2 metreyi aşan dalgalar oluşturdu - Son Dakika
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