Fethiye'de Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çıkan fırtınada bazı ev ve işlerinin çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Fırtına nedeniyle Karaçulha
Mahallesinde bulunan bir evin çatı yola uçtu. Bazı mahallerde ağaçlar dalarında kırıldı. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı. Polis
ve İtfaiye
ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar itfaiye ekiplerince kaldırıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57 Kaynak: İHA
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