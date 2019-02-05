Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

Fethiye'de Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fethiye'de Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çıkan fırtınada bazı ev ve işlerinin çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle Karaçulha Mahallesinde bulunan bir evin çatı yola uçtu. Bazı mahallerde ağaçlar dalarında kırıldı. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı.

Polis ve İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar itfaiye ekiplerince kaldırıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Karaçulha, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 01:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Fırtına Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]