Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı - Son Dakika

Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı.

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı.

Sahildeki bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Muğla il genelinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla il genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilerek vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.