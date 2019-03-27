Fethiye'de 'Gençlik Şöleni'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.



Konseri Gençlik spor il müdürü Ömer İlman, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve vatandaşlar dinledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kabaklı, "Ah Yalan Dünya", "Bil Oğlum", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Kerkük'ün Zindanı" adlı parçaları seslendirdi. Konsere gelen vatandaşlar, Kabaklı'nın şarkılarına sık sık eşlik ettiler



Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabaklı'nın güzel eserlerle müzikseverleri buluşturduğunu söyledi. Yiğit, konserden Fethiyelilerin ve gençlerin memnun kaldığını kaydetti. - MUĞLA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor

Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını, Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti

Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti

Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!