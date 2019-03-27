Son Dakika Haberleri: Fethiye'de 'Gençlik Şöleni'

Fethiye'de 'Gençlik Şöleni'

27 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

Fethiye'de 'Gençlik Şöleni', System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

Konseri Gençlik spor il müdürü Ömer İlman, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve vatandaşlar dinledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kabaklı, "Ah Yalan Dünya", "Bil Oğlum", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Kerkük'ün Zindanı" adlı parçaları seslendirdi. Konsere gelen vatandaşlar, Kabaklı'nın şarkılarına sık sık eşlik ettiler

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabaklı'nın güzel eserlerle müzikseverleri buluşturduğunu söyledi. Yiğit, konserden Fethiyelilerin ve gençlerin memnun kaldığını kaydetti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

Esat Kabaklı, Muğla, Fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını, Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 23:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'de 'Gençlik Şöleni'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]