Fethiye'de 'Gençlik Şöleni'
1 saat önce
Fethiye'de 'Gençlik Şöleni'MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.
Fethiye
'de 'Gençlik Şöleni'
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı
konser verdi.
Konseri Gençlik spor il müdürü Ömer İlman, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit
Yiğit ve vatandaşlar dinledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kabaklı, "Ah Yalan Dünya
", "Bil Oğlum", " Malazgirt
'ten Başlar Türk'ün Seferi", " Kerkük
'ün Zindanı" adlı parçaları seslendirdi. Konsere gelen vatandaşlar, Kabaklı'nın şarkılarına sık sık eşlik ettiler
Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabaklı'nın güzel eserlerle müzikseverleri buluşturduğunu söyledi. Yiğit, konserden Fethiyelilerin ve gençlerin memnun kaldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:22 Kaynak: İHA
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