Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

03.01.2021 16:17

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce görevli polis memuru Özcan Turan (50), sabah saatlerinde görevi başındayken nefes darlığı çekerek fenalaştı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile meslektaşları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Polis memurunun cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği belirtildi.

Turan'ın, emniyet teşkilatında 24 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Polis Memuru, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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