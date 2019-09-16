Fethiye'de gulet teknede yangın; 1 ölü, 4 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ahşap gulete yangın çıktı. Yangında batan gulet teknede bulunan bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Olay; sabah karşı Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli ahşap gulette henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Çevrede buluna yatlardaki vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil güvenlik ve Kıyı Emniyetine ait KIYEM 5 gemisi olay yerine geldi. Ekipleri alev alev yanan tekneye müdahale etti.

Yangın sırasında guletten bulunan 15 kişiden 14'ü sahil güvenlik ekiplerince bota alınarak Göcek Sahil Güveliğe getirildi. Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi ambulanslar ile Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Söndürülemeyerek batan gulette kalan 70 yaşındaki Fransız uyruklu Bertinotti Pierre ise hayatını kaybetti.

Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.