Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastaneye ait Hakan Ö. idaresindeki 48 PP 520 plakalı ambulans, Baha Şıkman Caddesi 22 metrelik yol kavşağındaki trafik ışıklarında, Mehmet K. yönetimindeki 48 ADY 259 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulans çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans sürücüsü ile ambulanstaki bir sağlık personeli, Rus turistler Igor Shipov, Zhanna Cheredilina, Kirill Shipov ile diğer araçtaki Sakiha Koşal yaralandı. Olay yerine çağrılan başka ambulanslara ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanan yolda trafik polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

(İHA)