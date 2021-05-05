Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki - Son Dakika

Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki

05.05.2021 16:23
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çevreciler ve bölge halkı, Karataş Plajı'nın bir şirkete kiralanıp, kafeterya ve büfe yapılacağını öne sürerek, tepki gösterdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çevreciler ve bölge halkı, Karataş Plajı'nın bir şirkete kiralanıp, kafeterya ve büfe yapılacağını öne sürerek, tepki gösterdi. Muğla Valiliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vakfı olan Muğla Çevre Vakfı'ndan (MUÇEV) yapılan açıklamada ise söz konusu alana duş, tuvalet, soyunma kabini, büfe ve kafeterya gibi gerekli alanların yapılarak ücretsiz halk plajı olarak kullanıma açılacağını duyurdu.

Fethiye'nin Çiftlik ve Kargı mahalleleri sınırları içinde bulunan halka ücretsiz olan Karataş Plajı'nda 1200 metrekarelik alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir süre önce ihaleyle Muğla Valiliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vakfı olan MUÇEV'e verildi. MUÇEV de yaklaşık 300 metrelik plaja denize yaklaşık 20 metre mesafede ahşap malzeme kullanarak 3 soyunma kabini, 3 duş ve 3 tuvaletin yanı sıra büfe ve kafeterya yapmak için çalışmalara başladı. MUÇEV'in plajdaki kendilerine tahsis edilen toplam 1200 metrekarelik alanın 5'te 1'ini geçmeyecek şekilde ahşap yapılar yapacağı, diğer alanlarda ise herhangi bir yapılaşmanın olmayacağı bildirildi. Halkın ücretsiz olarak kullandığı plajda yapılan yapılaşma çevrecilerin tepkisini çekti. Plajın bir şirkete kiralanıp, işletileceği iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu.

MUÇEV: VAKIF PLAJDA ÜCRETSİZ OLARAK HALKA HİZMET VERECEKGelen tepkiler üzerine MUÇEV plajın girişine, "Ücretsiz olarak hizmet verecek olan Karataş Halk Plajımız siz değerli halkımızın hizmetine sunulmak üzere çalışmalarına başlanmıştır" yazılı afiş asıldı, ardından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çöp dağlarının içinde kalan Karataş Plajı'nda MUÇEV çalışmasıyla, ülkemiz turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı haline geliyor. Bir süre önce çöplerden dolayı vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği Karataş Plajı için çalışmalar başlatan MUÇEV, burayı temiz ve kullanılabilir hale getirerek girişin ücretsiz olduğu Halk Plajı yapıyor. Öncesinde Karataş Plajı'nı kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığını biliyoruz. Bizler bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımına başladık. Yapım işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmazken bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin ediliyor. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşların da rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor."'CARETTA CARETTALARIN ÜREME ALANI'Plajda yapılaşmaya karşı çıkan Kargı Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Yörük de Karataş Plajı'nın Özel Çevre Koruma alanı ve caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanı olduğunu, yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Yörük, plajın Kargı ve Çiftlik mahalleleri sınırları içinde kaldığını belirterek, "Karataş Plajı, 30- 40 yıldır halkımızın ücretsiz kullandığı halk plajıdır. Burası Özel Çevre Koruma alanı içindedir. Carettaların da üreme alanıdır. Bu plaja sanki gecekondu yapar gibi, hiç kimsenin haberi olmadan büfe yapılmasına karşıyız. Buraya nasıl oluyor da yapı izni veriliyor anlamış değiliz. Kargı ve Çiftlik mahalle halkı bu plajdan faydalanıyor. Şimdi büfe yapılıyor, daha sonra birileri burayı da kapatacak. Halkımız giremeyecek. Sivil toplum örgütü olarak plajda bu yapılaşmaya karşıyız. Plaj, halka geri verilsin. Buranın işletmesini başkalarına verecekler ve halkımız giremeyecek" dedi.'HALK PLAJI OLARAK KALMASINI İSTİYORUZ'

Kargı Mahallesi'nde oturan balıkçı Sarper Tornacı ise, "Karataş sahilinde caretta caretta kaplumbağalarını arada bir gözlemliyoruz. İki mahalle halkı burayı ücretsiz kullanıyor. Hatta gençler bile bu plajda yüzmeyi öğrendi. Buranın mahalle halkında kalmasını istiyoruz. Bu yapılaşmaya bakılırsa, halka kapatılacak gibi görünüyor. İki mahalleye yürüyüş mesafesinde bir plaj, herkes faydalanıyor. Halk plajları yavaş yavaş vatandaşın ücretsiz giremeyeceği alanlara dönüşüyor. Halk plajı olarak kalmasını istiyoruz" diye konuştu.


Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki
Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki

Karataş, Fethiye, Çiftlik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethiye'de halk plajına kafeterya ve büfeye tepki - Son Dakika


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